Festa em comunidade promete agitar fim de semana na Costa de Camaçari

A comunidade de Areias, situada na Costa de Camaçari, estará em festa nesse fim de semana. O evento promete tomar conta do lugar neste sábado, 9, e domingo, 10, com diversas atrações para animar a noite de quem estiver no local.

No total, serão mais de 10 apresentações de artistas locais e de alcance estadual de diversos ritmos, como samba, pagode, entre outros. Os participantes ainda contarão com a animação de dois blocos de trio. A festa acontece na Praça Principal da localidade.

