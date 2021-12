Festa eletrônica celebra Dia das Bruxas na Arena Fonte Nova

A festa "So Delicious" promete animar os amantes de música eletrônica na noite de sábado, 31, no Mirante Circus, localizado no estacionamento da Arena Fonte Nova. O evento à fantasia, que começa às 23h59, vai marcar a celebração pelo o Dia das Bruxas.

Quem comanda a noite são os DJs Groove Delight, Gabriel Boni, Cabral e Luca Buzanelli. Os ingressos custam R$ 120 (feminino) e R$ 150 (masculino) e estão à venda na sede da Diva, no Pestana Bahia Hotel (Rio Vermelho), nos balcões Ticketmix, na Veromundo e nas Academias Alpha Fitness.

