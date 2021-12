Festa eletrônica Black & White animará o Pelourinho

O hotel Pestana Convento do Carmo, no Pelourinho, será palco da festa Black & White Exclusive, um evento da música eletrônica que terá como atrações o Twins Music, Press On Live Percussion e o DJ Rodrigo Ardilha, no dia 12 de outubro, às 22 horas. A festa tem traje obrigatório nas cores preto e branco, e os ingressos estão à venda nas lojas Ellus e Limits.

O grupo Press On- Live Percussion, formado pelos DJs Felipe Monteiro, Luca Buzanetti e pelo percussionista Matheus Veláz trazem nos seus shows muita tecnologia e a criação de tracks novas a cada evento. Já o DJ Rodrigo Ardilha, reconhecido como um dos melhores do Brasil pela Sound Music e os gêmeos Fabiano e Fabrício Cravos, que comandam o Twins Music, animarão a festa com o house music.

adblock ativo