Festa de ritmos afro-latinos acontece no Rio Vermelho

Nesta sexta-feira, 6, a partir das 22 horas, no Commons Studio Bar - Rio Vermelho, acontece a segunda edição do Kubalanço, festa de ritmos afro-latinos promovida pelo CUBO arte & cultura. A entrada custa R$ 20.

A festa terá discotecagem dos DJs Jack, com um set experimental de ritmos latinos, Riffs, trazendo o "soundsystem afrofuturístico" e referências de Fela Kuti, e Rafa Dias com seu novo projeto, incorporando elementos da música eletrônica e da bass music ao arrocha. Além dos DJs, o evento conta com uma pocket-feira.

