Festa de forró arrecada verbas para crianças com câncer

A segunda edição do Forrocha Solidário será realizada no próximo sábado, 6, na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho, em Salvador. A renda obtida com a venda dos ingressos será revertida para o Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci), que é responsável pela realização do evento.

A festa conta com os shows das bandas Colher de Pau e Cavalo de Playboy, e dos cantores Thiana Muniz, Júnior Mello e Genard Mello. Os ingressos que custam R$ 20, a inteira, e R$ 10, a meia, estão à venda no local e na Sede do Nacci.

O Nacci presta assistência, durante todo o ano, à crianças que buscam a casa como auxílio no combate ao câncer infantil e o projeto, além de promover uma ajuda financeira para a instituição, pretende fortalecer sua imagem e destacar a importância dos seus serviços.

