Festa com tema dos anos 80 será realizada neste sábado

A Festa“Danceteria 80” será realizada neste sábado, 9, no Groove Bar, localizado na Barra, em Salvador. Também conhecida como a década da música eletrônica, os anos 80 ficou marcado pelo uso de roupas exageradas e muito coloridas, o que irá inspirar a noite.

Para relembrara a década, esta edição da Festa “Danceteria 80” conta com a Banda Retr80. Os cantores Alex Góes e Valdir Andrade irão reunir as melhores músicas nacionais e internacionais que marcaram a época.

A programação também conta com a presença do DJRoger N'Roll que já é conhecido no cenário musical de Salvador. O ingresso antecipado, no valor promocional de R$25, pode ser adquirido no site www.sympla.com.br/groovebar.

