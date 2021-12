Festa com RPM e Blitz acontece neste sábado em Salvador

A "Festa Ploc - 10 anos", com a temática dos anos 80, acontece neste sábado, 23, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O evento terá as bandas RPM e Blitz como atrações principais, além do grupo Ploc, Silvinho Blau Blau, João Penca, Conrado, Andrea Sorvetão e DJ Ploc.

Os ingressos para o Setor Aquaplay (camarote) estão esgotados, restando ainda as entradas para o Setor Ploc (pista), R$ 77, e para o Lounge Vip Atari (camarote open bar), R$ 220. Os bilhetes estão à venda na Ticketmix, Balcão de Ingressos, Axemix, Line bilheteria, Central do Carnaval, Pida e na sede da Made Entretenimento (sem taxa de conveniência).

RPM

A banda, com a formação original - Paulo Ricardo, Fernando Deluqui, P.A. e Luiz Schiavon - vai apresentar o novo trabalho "Elektra", um álbum de canções inéditas após um período de 23 anos sem gravação em estúdio.

Blitz

O grupo liderado pelo cantor e ator Evandro Mesquita vai tocar grandes sucessos dos anos de ouro da banda, como "Você Não Soube Me Amar" e "A dois passos do paraíso".

adblock ativo