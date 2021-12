Festa com cover dos Beatles homenageia George Harrison

O aniversário da morte do ex-beatle George Harrison não vai passar em branco em Salvador. Na sexta-feira, 28, a banca Cavern Beatles vai homenagear o guitarrista dos Beatles, às 22h, no Rhoncus Pub & Beer (Rio vermelho). O valor da entrada é R$ 30.

O repertório do show contém músicas de George nos Beatles, como "Something" e "While My Guitar Gently Weeps", além da carreira solo, como "My Sweet Lord", "Give me Love" e "Any Road", e da Travelling Wilburys, parceria de Harrison com Bob Dylan, Roy Orbinson, Eric Clapton, Tom Petty e Ringo Starr.

Harrison faleceu vítima de um câncer no dia 29 de novembro de 2001.

Relembre My Sweet Lord:

