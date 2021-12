Festa "Chá pro Mar" está com ingressos esgotados

Foi anunciado, nesta segunda-feira, 1º, que os ingressos para a festa "Chá pro Mar", comandada pela cantora Alinne Rosa, estão esgotados.

O evento, que é uma parceria entre a produção da festa carioca "Chá da Alice" com o Grupo San Sebastian, acontece nesta terça-feira, 2, a partir 14h, no Pestana Bahia Hotel, no Rio Vermelho.

Além de Alinne, os DJs Thiago Araújo (residente da festa "Chá da Alice") e Tamy Rios (residente da boate San Sebastian) animam o público que já garantiu sua presença.

