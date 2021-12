Festa carioca Baile do Zeh Pretim tem edição em Salvador

Salvador vai receber, dia 17 de agosto, às 22h, no Barra Salvador Hall, a edição do baile do Zeh Pretim, festa carioca comandada pelos djs Zeh Pretim, ZédoRoque e Darke Mattos. No som, músicas que todo mundo sabe cantar de pop e rock, nacional e internacional. A banda Jammil vai fazer o show da noite.

Criado em 2011, no Rio de Janeiro, a festa já teve algumas edições, sempre com grande público. O criador do baile, Paulo de Castro, vulgo Zeh Pretim, chamou os amigos DJs, e os não-DJs, para celebrar o aniversário. Com o sucesso, a festa ganhou outras edições na cidade carioca e se tornou temática.

O baile já teve edição de Dia dos Finados, só com músicas de cantores mortos, e Sex On The Beach, com personagens típicos de praias cariocas perambulando pela festa. "Sempre temos brincadeiras e interações com o público, já que a festa é para a galera", disse Paulo de Castro.

Quem vai em busca de música eletrônica, pode esquecer. Na festa, não há espaço para house, drum and bass ou qualquer outro ritmo dentro do gênero. "A ideia é tocar músicas que todo mundo saiba cantar", ressaltou o Zeh Pretim.

Em Salvador, será a primeira vez que a festa terá o show de uma representante local. "A Jammil é ótima e tem um grande público. Será um prazer tê-la no nosso baile", destacou Paulo.

Além da capital baiano, o baile já passou por São Paulo e Belo Horizonte e, ainda este ano, terá edições em Jurerê Internacional e Punta del Leste (Uruguai).

adblock ativo