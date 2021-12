Festa 'Benditos' realiza primeira edição no Santo Antônio Além do Carmo

O Santo Antônio Além do Carmo recebe a primeira edição da festa Benditos, que vai reunir cultura, moda e gastronomia. O evento acontece no sábado, 19, e domingo, 20, das 16h às 23h, na Casa de Castro Alves, um casarão de três andares onde o poeta morou quando criança. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 + 1kg de alimento não perecível e serão vendidos no local.

A trilha musical fica por conta dos DJs Diego Thaens e Cadu, que comandam a pista de dança. Durante o evento, o público também poderá apreciar e ter a oportunidade de levar para casa obras de artistas como Bel Borba, Christian Cravo, Gustavo Moreno, Alisson Louback, Leonel Mattos, Arthur Scovino e Akira Cravo, além das peças da estilista e designer de roupas e joias Marcia Ganem.

