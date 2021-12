'Fest Licor 2018' realiza show no Hotel Pelourinho

As festas juninas já começaram a invadir a cidade. O 'Fest Licor 2018' será realizado neste domingo, 10, a partir das 13h, na varanda do Hotel Pelourinho. O evento terá como atrações Viola de Doze, Kabaçola, Zé Costa e as participações de Bira (Negros de Fé), Forró Cinto Grosso e Forró Sou Matutu e o grupo de dança Forró BIG.

Para participar é necessário adquirir a camisa do evento, que dá direito a um Long Drink e duas doses de licor. Os ingressos variam entre R$ 40 e R$ 70 e são vendidos na loja Preta Chic no Outlet Center (Uruguai), Nativo Gráfica (Nazaré) ou através do telefone (71) 9 9334-5599.

