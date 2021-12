Fervura Atômica promove live com shows a partir desta sexta-feira

Para anteceder o Festival Feira Noise, os shows Fervura vão acontecer da próxima sexta-feira, 9, e seguem até a segunda-feira, 12.. Com a pandemia do novo coronavírus, as atividades acontecerão de forma remota com seis apresentações transmitidas pelo canal do youtube do Feira Noise. As lives vão contar com a presença das atrações A LendaSz, Bomani, Rachel Reis, Isa Roth, Sérgio Magno e Karen Mendes.

Além das performances musicais haverá, no primeiro dia, uma oficina formativa com a Mídia Ninja e Som.vc sobre eventos digitais e cobertura colaborativa. A oficina formativa é gratuita e acontecerá nesta sexta, às 15h, via Zoom. O link será disponibilizado mediante inscrição que pode ser feita através deste link.

Para tornar possível a edição 2020, a organização teve que driblar as dificuldades pandêmicas e inovar na forma de realização do evento, apostando nas lives como uma via de experiência lúdica.

Ao longo de mais de uma década, o Fervura conseguiu reunir em Feira de Santana o que é produzido na cena musical independente da Bahia e do Brasil, proporcionando visibilidade para os nomes que surgem país afora.

O Fervura Atômica é assinado pela produtora Banana Atômica em parceria com a Cervejaria Sertões, e será transmitida pelo canal do youtube do Feira Noise.

