Ferrugem e Zé Neto e Cristiano animam o penúltimo show do Baile da Santinha

O penúltimo Baile da Santinha deu no que falar na noite desta sexta-feira, 25, e contou com quatro shows especiais e uma grande mistura de ritmos: o forró de Gabriel Diniz, o sertanejo de Zé Neto e Cristiano e o samba de Ferrugem, além do anfitrião Léo Santana.

O evento que mais uma vez foi um sucesso com os ingressos esgotados, acabou ao nascer do sol, e contou ainda com a abertura do duo de DJs Felguk.

O duo de DJs Felguk animou o público no clima eletrônico até a entrada do cantor Gabriel Diniz com seu hit "Jenifer" que já estava na boca do público no Baile.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o cantor Ferrugem falou sobre seu sucesso no Nordeste: "Sinal de que o trabalho está dando certo, de que a gente segue fazendo um trabalho de qualidade e as pessoas continuam se sentindo tocadas com as nossas músicas".

"Tomara que dê certo, nós temos umas ideias. No dia 6 de abril a gente grava o meu segundo DVD no Rio de Janeiro no Jeunesse Arena que é um lugar muito grande. Nós também tivemos resposta de um lugar grande que foi aqui na Arena Fonte Nova, com mais de 45 mil pessoas, além de ser também uma etapa nova, a gente não sabe o que pode esperar, mas tenho certeza que posso contar com meu público, e vai ser mais um show pra a gente registrar lindamente", comentou sobre seus planos para 2019.

Realizado no Wet'n Wild, na avenida Paralela, o público conseguiu encher novamente os espaços, sem deixar de lado a empolgação. Dentre as opções disponíveis estavam camarote, pista e lounge backstage.

Já a "sofrência" ficou com a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano que levou o público a loucura com seus grandes sucessos. Dentre o repertório, não faltaram seus maiores sucessos como: Notificação Preferida, Largado às traças, Status Que Eu Não Queria, Estado Decadente, Mulher Maravilha, entre outras.

"Começamos a vir mais agora para o Nordeste no final de 2018, e é muito bom estar em Salvador, Já tínhamos tocado na capital e a galera nem conhecia as músicas direito", brincou Zé Neto. "A gente entrou como última atração e não tinha quase ninguém, e graças a Deus voltamos pra cantar para essa galera massa, expectativa a mil pra reforçar o que já foi feito a muito tempo atrás", salientou o cantor Zé Neto.

Sobre a participação da dupla no Carnaval, Cristiano não escondeu as expectativas: "Estamos muito ansiosos, sabemos o tamanho da responsabilidade. Tantos nomes da música já passaram por esse carnaval, inclusive da música sertaneja, a gente procura no carnaval englobar vários ritmos colocar algumas músicas mais agitadas".

Para a última edição do ensaio de verão, no dia 1º de fevereiro, o público pode esperar grandes apresentações dos convidados que são Maiara e Maraísa, Bell Marques e o DJ Alok.

