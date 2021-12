Ferrugem apresenta novo DVD e promete show inesquecível em Salvador

O cantor Ferrugem estará em Salvador neste sábado, 4, para realizar o show de lançamento do seu primeiro DVD "Prazer, Eu Sou Ferrugem". O evento será realizado na Arena Fonte Nova, às 18h, e ainda possui ingressos à venda.

Antes do grande momento, o artista conversou com a equipe do Portal A TARDE, para falar sobre carreira, lançamento do DVD e também sobre projetos futuros.

Embora o artista possua 18 anos de estrada, esta é a primeira vez em que Ferrugem grava um DVD. O nome do projeto é o mesmo de uma música em que ele se apresenta, falando de como o samba, a humildade e disciplina foram companheiros ao longo do seu crescimento.

Nome do DVD é o mesmo de música que o cantor se apresenta

O primeiro DVD e os companheiros de carreira

Um trabalho de qualidade exige tempo, foco e determinação. Com este DVD não foi diferente. "O processo de produção foi bem trabalhoso. Somos bem detalhistas e fizemos de tudo pra tornar esse DVD especial não só pra mim, mas pra todo mundo. Uma coisa que eu posso garantir é que foi feito com muito amor e muita dedicação", afirma o artista.

O novo trabalho do artista teve entre os convidados os cantores Péricles e Vitinho, e a banda Imaginasamba. Os mesmos estarão na Arena Fonte Nova acompanhando o sambista, que menciona a relação com os músicos como algo além do profissional: "São todos os meus amigos, meus parceiros. Cada um tem a sua importância na minha vida pessoal e profissional. Estou muito feliz por poder estar com eles novamente e dessa vez aqui na terrinha".

Ferrugem e o samba são unha e carne. O artista comenta que sente-se grato por conhecer o ritmo desde pequeno e sobre a influência do mesmo em sua carreira.

"O samba desde garoto me mostrou o que eu queria, me fez conhecer grandes ídolos. Eu só tenho a agradecer ao samba por me tornar o artista que eu sou hoje", afirma o músico.

Com as visitas ao estado, Ferrugem passou a criar um laço com o público baiano

Ferrugem em Salvador: "Uma noite inesquecível"

Esta não é a primeira vez que o sambista está em solo baiano. O cantor já realizou shows na Bahia, além de participar do Carnaval da capital. Ao longo das visitas, Ferrugem passou a criar um laço com o estado. "Eu tenho um carinho muito grande pelos baianos, sempre sou muito bem recebido. O carinho que eu recebo de vocês é muito gostoso", afirma.

No estado, o cantor possui admiradoras que criaram o "Fã Clube Oficial Você é de Deus". Ferrugem reconhece a importância dessas pessoas ao seu redor e a influência que as mesmas têm em sua carreira. "Eu sempre tento atender de alguma forma as minhas meninas. Tem alguns shows que é muito corrido, que eu vou de um pra outro, mas sempre que eu posso eu atendo elas com maior prazer. Até porque elas, não só da Bahia, mas de todo o Brasil, tem grande importância na minha vida", explica o artista.

Em relação ao show, o músico prefere não dar detalhes sobre as novidades que virão, mas promete: "Espero fazer a noite de vocês inesquecível". O artista também afirma que deseja voltar à Salvador no período carnavalesco e diz que há muitos projetos para esta época. "Aguardem que vem muita coisa boa aqui para terrinha", afirma Ferrugem.

Antes de visitar Salvador, o artista irá se apresentar no Ária Hall, em Feira de Santana, e receberá participações especiais de Péricles, Imaginasamba e Pagode do Segredo.

O cantor já possui novos objetivos para sua carreira

Projetos futuros

O DVD de Ferrugem é apenas mais um passo para os próximos projetos. Quando questionado sobre quais serão as novas metas, o cantor explica: "Há planos para a gravação de um novo trabalho. Não decidimos ainda se será CD ou DVD mas já estamos procurando novas músicas, canções inéditas para que esse trabalho tenha muita qualidade musical independente de ser só áudio ou audiovisual".

adblock ativo