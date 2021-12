Fernando de la Rua se apresenta em Salvador

Considerado um dos maiores nomes do flamenco, o violonista paulista Fernando de la Rua faz apresentação única em Salvador neste sábado, 22, às 18h20, no Instituto Cervantes, Ladeira da Barra.

Com entradas no valor de R$ 20, o espetáculo reúne grandes sucessos do gênero, além de repertório próprio do artista, que mescla as batidas do flamenco com outros ritmos conhecidos. Dentre eles, Fernando utiliza ritmos característicos do Brasil, como a Bossa Nova e o Chorinho.

adblock ativo