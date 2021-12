Fernando Catatau: "O dinheiro manda em tudo"

Fernando Catatau é o guitarrista da banda Cidadão Instigado, que se apresenta no Festival Radioca. O A TARDE conversou com o músico sobre o festival e música de uma forma geral. Confira:

Como recebeu o convite de se apresentar no festival? Como é o show? Mais focado no Fortaleza ou tb tem material mais antigo?

Nós recebemos o convite de tocar no festival ha um tempão atrás. Na época ainda nao tinhamos finalizado o "Fortaleza" e não sabiamos se ja estaria lançado. No final das contas deu tudo certo. O show é baseado no disco novo. Como ainda estamos em fase de lançamento devemos tocar pouca coisa antiga.

Vocês e a maioria dos músicos independentes de sua geração, como Céu, Anelis Assumpção, Apanhador Só e outros conseguem, com muito esforço, formar algum público e são muito queridos pela imprensa, mas o grosso do povão muitas vezes parece ignora-los. Por outro lado, muitos também não conheciam aquele cantor sertanejo que morreu em um acidente e era tão "famoso". Como vocês veem esse cenário tão esquisito? Há lugar para diversidade de fato ou isso depende de para quem você está falando?

Nós trabalhamos no cenário independente ha bastante tempo. Nao conheço a fundo o mainstream. Ja trabalhei com alguns artistas de grandes gravadoras mas nunca me interessei por esse tipo de mercado. Esse lance de conquistar multidões é papo de comercio e música vai bem alem disso. O dinheiro nessas horas abrem vários caminhos mas os motivos é que são esquisitos. Como não acreditamos nesse tipo de relação com a musica continuamos no nosso foco. Gostamos muito do que fazemos e tenho certeza que temos o público que merecemos.

Festivais como o Radioca são muito importantes na divulgação e circulação de artistas independentes como vocês e tantos outros. Mas sem editais como o da Natura (e das secretarias de cultura Brasil afora) é muito difícil realizá-los. Você vislumbra alguma possibilidade de estabelecer no Brasil uma via sustentável de circuito de festivais, sem depender tanto de editais e / ou verbas governamentais?

Acho que as possibilidades estão ai. Hoje em dia temos cada vez mais pessoas dedicadas a tentar quebrar de alguma maneira esse sistema que ta ai mas sabemos que é muito difícil. O dinheiro manda em tudo. Geralmente ele corrompe as pessoas que não tem ideais muito firmes. Não vejo problema algum em receber verbas de editais ou governo para se fazer um festival ou gravar um disco, mas tem surgido outros modelos também. Esses lances de crowdfunding onde o público lida direto com o artista nos mostram caminhos que vão alem. Aos poucos as coisas vão mudando. O que geralmente faz empacar o crescimento de idéias legais são as pessoas ambiciosas que estão a procura de dinheiro e fama. Eu acredito em outro caminho.

Como está sendo a recepção a Fortaleza? O Nordeste tem uma tradição em bandas de rock psicodélico desde os anos 1970. Vocês se veem como uma continuação dessa tradição - mas em nova roupagem - ou não tem nada a ver essa afirmação?

Somos uma banda de rock cearense e não seguimos muito um caminho certo. Nos identificamos com várias bandas e isso de alguma maneira influencia no nosso som. O disco tem sido muito bem recebido por todos. Lançamos ele em São Paulo e Fortaleza e os shows foram bem legais. Muitas pessoas, principalmente em Fortaleza, vieram falar sobre a identificação com as letras. Isso é algo que não tem preço. Por isso que eu falo que temos o público que merecemos. Quando eu escrevo uma critica ao sistema burgues que vem destruindo Fortaleza muitas pessoas de vários outros cantos se identificam porque não é um fato isolado de lá. Em São Paulo, Salvador...a agressão é a mesma. Nos sentimos impotentes diante da máquina destruidora da construção civil. O que posso oferecer em troca é minha musica e minha indignação contra esse sistema.

