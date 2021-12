Fernando Catatau e Giovani Cidreira apresentam show inédito em Salvador

Os soteropolitanos podem animar o feriado com música no Rio Vermelho. Neste sábado, 7, o Commons Studio Bar recebe o cantor e compositor baiano Giovani Cidreira e o músico cearense Fernando Catatau, em mais uma edição do projeto Intercenas Musicais. A apresentação terá início às 20h.

O show tem caráter inédito em Salvador, uma vez que a conexão em palco dos artistas é recente, nascido num laboratório proposto por Catatau em 2018, no Sesc Paulista, no qual Giovani participou como convidado. Além dos frutos dessa fusão, no repertório, os músicos também trazem trabalhos solos. Os ingressos custam entre R$10 e R$20 e podem ser adquiridos pela internet.

O projeto Intercenas Musicais promove, desde 2012, a circulação de artistas dentro e fora da Bahia, com a realização de shows e turnês. Durante as temporadas anteriores, o projeto reuniu nomes como Davi Moraes, BNegão, Guizado, Curumin, OQuadro, BaianaSystem, Maglore, Scambo, Lucas Santtana, entre outros.

