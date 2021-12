Fernanda Lima apresentará o "Show da Virada" em Salvador

Fernanda Lima será a responsável pela apresentação do "Show da Virada", atração de fim de ano da Globo que este ano será gravada em Salvador. Essa é a primeira vez que a atração terá uma apresentadora.

O espetáculo, que acontece no dia 25 de novembro e é exibido pela emissora no último dia do ano, ainda terá no comando cinco estrelas da música brasileira: Luan Santana, Ivete Sangalo, Capital Inicial, Sorriso Maroto e Aviões do Forró. Cada um deles receberá outros artistas convidados no palco para cantarem juntos alguns sucessos, como as bandas Malta, Scalene e Psirico e os cantores Thiaguinho, Ludmilla, Gustavo Lima e Tiago Iorc, entre outros.

Os ingressos para acompanhar as apresentações variam de R$ 35 a R$ 150, e estão à venda nos Balcão de Ingressos, Ticketmix, Populares A Tarde e Balcões Pida. O show será no Wet'n Wild, na Paralela, e a abertura dos portões está marcada para as 19h30. A organização da atração pede para que o público use traje na cor branca.

