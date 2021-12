Fernanda Lima apresenta "Show da Virada" em Salvador

A apresentadora Fernanda Lima foi escalada para ser a primeira a comandar o "Show da Virada", da Globo. Este ano, a festa será gravada em Salvador. O show acontece no dia 25 de novembro, no Wet'n Wild, na Paralela.

Além de Ivete Sangalo, vão estar à frente do show artistas como Luan Santana, Capital Inicial, Sorriso Maroto e Aviões do Forró. Cada um deles receberá outros convidados no palco para cantarem juntos alguns sucessos, como as bandas Malta, Scalene e Psirico e os cantores Thiaguinho, Ludmilla, Gustavo Lima e Tiago Iorc, entre outros.

Os ingressos para a festa custam entre R$ 35 e R$ 150 e estão à venda nos balcões de ingressos da cidade. É recomendado que se use branco no evento.

