Feriado terá edição especial de 'A Melhor Segunda-Feira do Mundo'

A banda Harmonia do Samba irá realizar um show especial de "A Melhor Segunda-Feira do Mundo" no feriado da Independência da Bahia, no dia 2 de junho. A festa será realizada a partir das 10h, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico.

O evento acontecerá após a disputa entre Brasil x México. Na ocasião, Xanddy comandará o grupo com três horas de apresentação. No local, ainda terá o buffet opcional da feijoada.

No repertório, uma série de antigos e novos sucessos, como "Daquele Jeito", "Nova Paradinha", "Quebradeira" e "Tic Nervoso".

Antes do show, o público poderá conferir o jogo da seleção por meio de telões espalhados no Armazém. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 250, já que algumas entradas possuem a inclusão de alimentação e podem ser adquiridos na casa de shows, na loja Armazém Ticket do Salvador Shopping e nos balcões de ingressos dos shoppings.

adblock ativo