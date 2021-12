Felipe Ret e 1Kilo se apresentam no Alto do Andu nesta sexta

Nesta sexta-feira, 10, o rap vai invadir o Alto do Andu, na Paralela. Trata-se do "Salvador Rap Festival", que acontece a partir das 21h e promete fortalecer a cena do ritmo em Salvador.

Pensado exclusivamente para os apaixonados do ritmo, o evento traz na sua programação artistas como Felipe Ret, 1Kilo, Dalsin, Além da Loucura e muito mais.

Os ingressos, que variam entre R$ 45 e R$ 110, podem ser adquiridos por meio dos balcões de ingressos dos shoppings de Salvador ou no site Sympla.

