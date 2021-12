Felipe Cordeiro mostra seu pop tropical

Música brasileira com influência do caribe e forte sotaque amazônico. Assim o paraense Felipe Cordeiro define a sonoridade o seu novo disco Se Apaixone Pela Loucura do Seu Amor, trabalho que apresenta neste sábado, 12, show gratuito na Praça Tereza Batista, com participação do maestro Letieres Leite.

Revelação da cena musical brasileira nos últimos anos, o compositor e multi-instumentista destaca-se por misturar ritmos tradicionais como guitarradas, carimbó e lambadas com um tempero moderno e pop, sempre envolvidos em um conceito irônico e autoral.



No caso do novo disco, as 12 faixas (11 autorais) exploram o amor e a loucura. "São temas clássicos que dá vontade de falar em algum momento da vida. Em certas canções o amor é tratado de uma forma mais lírica, rasgando o coração, enquanto em outras ele surge a partir de personagens e crônicas cotidianas", contou ele, em entrevista por telefone.



Inspirações tropicais



A primeira faixa surgiu a partir de uma conversa em que um casal de baianos brigava, aos gritos, até que a mulher encerra a conversa falando para o namorado: "Você pra mim? É problema seu!".



Quando ouviu a frase, através do relato de um amigo, Felipe pensou, na mesma hora, que merecia uma música. "É como um patrimônio brasileiro, de todos nós. Aquela fuleiragem tropical", afirma.



Na infância, acompanhava os shows de lambada produzidos por seu pai, o guitarrista e produtor paraense Manoel Cordeiro. Assim Felipe conheceu o universo das ruas e da periferia enquanto, ao mesmo tempo, estudava piano, teoria musical e bandolim na escola.



"Sempre me vi trafegando entre esses dois mundos. No meu trabalho, ora aparece esse lado mais malandrão, ora um lado mais conceitual", disse.



O novo álbum, contemplado pela Natura Musical, é o segundo lançado pelo artista e tem produção de Kassin e Carlos Eduardo Miranda, que também trabalharam diretamente com Manoel Cordeiro.



"Meu pai é um mestre, ele está presente em tudo. Desde a referência da lambada, passando pela diversidade dos meus gostos musicais. Ele participou das composições e também tem um papel de destaque como guitarrista da banda"., disse o músico.



Ponte Bahia-Pará



Entre as novas faixas presentes no repertório do show, estão Tarja Preta, gravada por Arnaldo Antunes em no álbum Disco e uma regravação de Marcianita, em que utiliza elementos eletrônicos para remeter a um amor em Marte.



No show, Cordeiro também retoma algumas faixas do seu primeiro disco Pop Kitsch Cult.



"Acho a grande diferença entre os dois trabalhos é que o novo disco é tem uma banda muito orgânica, enquanto o primeiro flertava com uma música digital caseira que lembra mais o tecnobrega", destacou.



A participação de Letieres Leite, para ele, será a cereja do bolo. "Letieres é um dos músicos mais importantes do Brasil e a ideia de convidar ele também foi para juntar um maestro que representa as produções baianas, com meu pai que é um personagem ativo da produção paraense dos anos 80, com a lambada. E eu entro representando essa dessa cena pop mais contemporânea", justificou.



Para ele, os dois estados tem em comum o interesse pela música festiva e pelo vigor rítmico. "Também vejo um recente interesse pela música popular em uma perspectiva menos comercial e mais autoral", conclui.

