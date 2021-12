Feira da Cidade recebe Lazzo Matumbi neste fim de semana

Neste sábado e domingo, 16 e 17 de fevereiro, a Feira da Cidade irá realizar a primeira edição do Festival Ruas Vivas. O evento irá acontecer no Loteamento Aquarius, na Pituba, das 11h às 21h. Para este final de semana, o projeto traz dois encontros: Xexéu com Matheus Vidal (Olodum) e de Lazzo Matumbi com Ifá Afrobeat.

Além das apresentações musicais, o evento também possui gastronomia, programação infantil e moda.

Neste sábado, 15, às 11h o local começa com som de DJs. Logo mais, às 15h, os shows ficam por conta do ABC do Samba, Gigito, Xexéu, Matheys Vidal (Olodum) e Batifun. A banda Toco Y Me Voy encerra a grade musical no primeiro dia do evento.

Já neste domingo, 17, a programação inicia com o grupo infantil Canela Fina. Por volta do horário do almoço, o público poderá conferir a banda Janela Brasileira e em seguida a cantor Inês. Ao fim do dia a banda Ifá Afrobeat irá se unir a Lazzo Matumbi.

As bandas que desejam participar do Festival Ruas Vivas podem se inscrever através do site da Feira da Cidade.

