Feira da Cidade promove segunda edição de festival neste final de semana

A segunda edição do Festival Ruas Vivas irá acontecer neste sábado, 23, e domingo, 24. Promovido pela Feira da Cidade, o evento será realizado no Beco Messe do Amor, localizado no bairro da Pituba. A entrada é franca e pode ser acessado das 11h às 20h.

A proposta do festival é promover encontros entre nomes conhecidos no ramo da música com novos artistas. Nesta semana, o evento conta com Tabuleiro Musiquim, convidando Ronei Jorge no sábado e Aiace convidando Márcia Short no domingo.

O Festival Ruas Vivas também contará com apresentações do grupo infantil Pipoca Bacana, Sonora Amaralina e Ana Paula Albuquerque, além das duplas Isabela e Verona, Maitê Perê e Priscila Magalhães. O evento é itinerante e também reúne gastronomia e manufaturas.

As bandas que possuem interesse em participar das próximas edições podem se inscrever no site da Feira da Cidade. O Festival Ruas Vivas possui apoio da Prefeitura Municipal de Salvador e Promídia, patrocínio da Bohemia, Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura.

