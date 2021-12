Feijoada Yemanjá é Black chega à 4ª edição com Dão

A Feijoada Yemanjá é Black chega ao 4º ano como uma das opções para a festa de Iemanjá. Com vista para o mar, a festa no Santa Maria, Pinta e Nina Bar e Restaurante- no Largo de Santana- será embalada pelo cantor Dão e a sua Caravana Black, o grupo Samborim participação da cantora Céllia Nascimento, a partir das 13h. O passaporte, a camiseta exclusiva da Negrif, custa R$ 60 (individual) e R$ 100 (casadinha) até o próximo dia 30.

O novo espaço conta com janelas amplas que permitem vista também para a Colônia de Pescadores Z1, de onde sai o presente principal para a Rainha do Mar. O casarão tem dois pavimentos: o primeiro será reservado para abrigar a estrutura do restaurante onde será servida a feijoada, um lounge para descanso, banheiros e, no segundo, ocorrerão os shows. Os ingressos custam R$ 60 (camisa indivudal) e R$ 100 (casadinha).

adblock ativo