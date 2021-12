Fátima Guedes apresenta o show Transparente em Salvador

Num país em que a música tem se notabilizado com sucessivas levas de cantoras, pelo menos desde a década de 1980, a carioca Fátima Guedes acaba sendo uma honrosa exceção: é uma intérprete ímpar e excelente compositora. São dela músicas como Flor de Ir Embora, Cheiro de Mato, Tanto que Aprendi de Amor, Pelo Cansaço, Faca, Absinto, Mais Uma Boca, Chora Brasileira, entre muitas outras, em mais de 30 anos de carreira.

É essa artista, de primeira grandeza, que Salvador poderá assistir, de quarta-feira, 26, até domingo, 30, no show Transparente, ao lado do violonista Henrique Martins, na Caixa Cultural Salvador (Centro). "Vamos fazer esse show com muita garra, com muito carinho. Como diz meu violonista, a gente vai fazer esse show com a faca nos dentes", anuncia.

O show reflete o momento atual de Fátima, que voltou a morar na capital carioca (para cuidar da mãe, que veio a falecer no início do ano), após uma década e meia vivendo na serra, em Teresópolis (RJ).

Ao contrário do show Tanto que Aprendi de Amor, em que cantava apenas seus sucessos, agora também apresenta inéditas e interpreta canções de Chico Buarque, Lenine e Gabriel, o Pensador, entre outros.

"Faço com muito bom humor e tentando desfiar esse mistério que é o Rio com todas as suas vertentes convivendo de maneira tão próxima. Tento compreender a nossa civilização através desse local tão pontual. É um show feliz, mas é um show consciente, cheio de lembranças e memórias, e que por isso mesmo suscita nos outros as próprias memórias", diz ela.

Qual a concepção do show Transparente?

Estou me redescobrindo carioca, como sempre me senti. Fala da alegria dessa volta, de estar junto da família, sempre perto dos meus amigos e também desse embate que é voltar a viver numa cidade grande, depois de 15 anos numa cidade pequena.

Como o repertório traduz esse sentimento?

Dou uma passada de longe nos clássicos, mas estou trabalhando muito meu lado de interpretação. É um repertório que agrada, impacta, mas não é aquela coisa esperada pelas pessoas. Acho que é o inesperado. Aliás, voltar para o Rio é o inesperado. Tudo na minha vida nos últimos anos tem sido um pouco inesperado. Então, esse repertório também é inesperado.

Sua relação com a palavra poética começa com a sua mãe, que era professora de literatura. Suas letras são verdadeiros poemas, em sentido forte. O que a literatura lhe deu?

A literatura, para mim, sempre foi um prazer imenso e um mundo novo que se abria na minha imaginação cada vez que eu pegava um livro diferente. Assim, é como se eu tivesse viajado muito, conversado muito, conhecido muito mais pessoas do que na realidade. A literatura, para mim, sempre foi uma porta para outras vivências diferenciadas da minha própria. É claro que sou uma pessoa bem mais rica por causa da literatura, com certeza.

Como pensa a coerência entre letra e música?

Eu tenho que estar antenada com o que acontece agora, em 2012. Tenho 30 e poucos anos de carreira e para me manter sempre em dia com a palavra eu tenho que acompanhar tudo que é colocado no mercado, e até o que não é colocado me interessa como pesquisa. Então, a música popular é episódica, ela passa, ela cria seus clássicos, mas ela tem um tempo de vida. Tenho que saber que essa fragilidade da palavra também faz parte do meu trabalho. Sou como uma cronista do meu tempo e o meu tempo tem mudado muito. Você tem que admitir que a gente tem novos valores, novas mídias, novos questionamentos, tudo isso faz da nossa vida algo muito dinâmico e eu tenho que acompanhar esse pique.

A volta ao Rio lhe torna mais política por conta do tempo que a gente vive? O show expressa isso?

Expressa uma posição nem tão política, mas sociológica. Porque o ser humano construiu um mundo onde é difícil viver, e é um mundo capitalista onde se criam dificuldades para se vender facilidades. Então, a gente vive uma pressão grande e é para tentar compreender um pouco o que é viver no meio dessa pressão que eu me coloquei dentro desse assunto: voltar pro Rio, uma cidade grande, uma cidade com problemas. Uma megacidade é uma cidade com megaproblemas. Então, a gente sempre tenta reverter alguns valores, voltar a alguns valores intrínsecos do ser humano mesmo, como o afeto, a família, a liberdade de expressão, enfim, coisas da vida que a vida mesma não deixa a gente pensar a respeito devido ao tempo. Não dá tempo, né?

Mas suas músicas, desde o primeiro disco, de 1979, como Esse Sol, Onze Fitas, depois Mais Uma Boca (1980), entre outras, sempre tocaram em questões urgentes da sociedade.

De fato, sim. Mas veja uma coisa: a incoerência do mundo moderno é um filho sem pai. Então, a gente tem que aprender a se dessensibilizar um pouco, na medida do possível, e depois a se ressensibilizar. É difícil procurar esse equilíbrio, mas a nossa sociedade não funciona, nunca funcionou. Então, a gente se volta a valores mais básicos do viver, relacionamentos, nossa ligação com as nossas memórias, com a natureza.

Penso que esse equilíbrio constitui sua obra.

Eu sempre tentei equilibrar. A gente sente que está num mundo que está pronto para uma mudança necessária à saúde de todos. A gente fica observando e tentando viver da melhor forma possível. Como Jesus mesmo falava: "Fora da caridade não há salvação". Isso aí é fato. Quando a gente começa a se voltar mais para o outro e para a vida do outro, e para os olhares do outro sobre a vida, a gente começa a se sentir mais útil. É assim que me sinto agora: eu me sinto mais útil ainda, porque agora sei que as coisas não giram em torno de mim. Giram em torno do bem estar da pessoa mais próxima a mim e das pessoas mais próximas.

Seus fãs devem se ressentir por você não gravar desde Outros Tons, de 2006.

Mas acontece que as novas mídias colocam a gente bem à disposição, não é? Eu tô no Youtube, com músicas novas, no Facebook. A gente aproveita essas novas mídias para se mostrar presente, viva, e de alguma forma atuando.

O que mudou para você, que tem um público fidelíssimo, com a nova realidade do mercado fonográfico?

Eu já tinha notado que o corpo a corpo com a plateia é que viria a se tornar a realidade da nossa música. Eu já sabia, porque com a decadência das gravadoras em decorrência da internet, isso já era mais ou menos previsto. Então, o corpo a corpo com a plateia é que é a coisa mais interessante e o registro é um apego natural do fã, que quer ter acesso, tocar fisicamente o objeto CD. Mas, na realidade, a música e o teatro com sua mágica é que fazem com que a gente se torne inesquecível e passe um momento junto, cheio de iluminação, força e troca de experiências. Eu amo fazer shows hoje em dia, antigamente morria de medo. No começo da carreira, queria ser só compositora, depois fui me aprimorando. Hoje em dia, tenho o teatro como a minha casa. É um templo onde coloco minhas ideias e tenho um feedback imediato. O objeto CD já não é tão importante para nós. A gente vive mais de espetáculos, não vive tão bem, mas pelo menos a gente tem aquela vivência que não é virtual, é aquela vivência real com a plateia.

