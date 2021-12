Fátima Guedes apresenta o show Canta Mais

Em mais de 30 anos de carreira, Fátima Guedes conquistou seu lugar na música popular brasileira como compositora e intérprete. Nesta sexta e sábado, às 20h30, o Café-Teatro Rubi apresenta o show Canta Mais, uma espécie de dueto entre a voz da carioca e o piano do gaúcho Rafael Vernet.

"Esse show é muito especial, porque a nossa conexão espiritual é muito grande. Rafael é um dos pianistas mais elegantes que eu conheço", afirma sobre o parceiro de 28 anos de música.

Para ela, os duetos se configuram como grandes desafios. "Geralmente costumam ser shows um pouco mais cansativos no sentido que a gente tem que preencher muito mais todos os acontecimentos de palco", diz a artista, que também toca um pouco de violão na apresentação.

No repertório, Fátima mostra tanto os sucessos da carreira, como Faca, Cheiro de Mato, Condenados e Flor de Ir Embora, quanto canções de Tom Jobim, Carlos Lyra, Paulo César Pinheiro, Baden Powell e Chico Buarque.

Inéditas

Há ainda espaço para inéditas que vão integrar seu próximo disco, Transparente, que será lançado em outubro. "O CD é um registro do que a gente vem fazendo nos últimos tempos, mas nunca se torna mais importante do que o show em si, porque a coisa que eu mais respeito na minha carreira é o meu corpo a corpo com a plateia".

O álbum terá releituras de sete músicas antigas e sete inéditas, segundo Fátima, para aproximar o trabalho do público mais jovem que vai aos seus shows.

"Já estou entrando com a minha terceira geração de fãs. Gente de 18, 20 anos vem assistir nossos espetáculos e fica muito tocada com toda emoção e técnica que a gente tem para oferecer", conta.

Mesmo sem lançar um novo disco desde Outros Tons, de 2006, Fátima Guedes conta que nunca deixou de experimentar músicas novas nas turnês.

"Sou uma pessoa do mundo no sentido de trabalhar também muito com as redes sociais e ser uma pessoa muito ligada no que acontece no mundo e no Brasil, especialmente. Estou no mundo e o mundo está em mim, sinto que tudo que eu falo e canto nos meus shows fala diretamente ao coração das pessoas e também ao entendimento direto".

Entre as inéditas, a cantora chama a atenção para sua composição mais recente, o blues Ética.

"A música fala do respeito ao ser humano e propõe, a todas as pessoas que duvidam de uma lei universal, que façam uma reestrutura ética para que possamos todos passar pelas mudanças que passaremos com uma maior tranquilidade possivel".

