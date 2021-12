Fatboy Slim e Timbalada cantam em SSA na abertura da Copa

O DJ Fatboy Slim volta a Salvador para comemorar o início da Copa do Mundo. No dia 12 de junho, às 15h, o artista internacional se apresenta no Clube Espanhol ao lado da banda Timbalada.

Na ocasião, o artista britânico mostra seu maiores hits, como "Eat, Sleep, Rave, Repeat", "Put your hands up for Brazil" e "Right here, right now", em uma mistura de house, acid, funk, hip-hop, electro e techno. Já a banda Timbalada, comandada por Denny, prometem um repertório de sucessos consagrados, a exemplo de "Regando-te", "Beija-Flor", "Mimar Você" e a atual "Sem o Seu Olhar".

Os ingressos custam R$ 120, a área Prime, e R$ 200, área VIP.

