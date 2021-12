Fatboy Slim agita festa de fim de ano em Arraial D'Ajuda

Nos últimos dez anos, Fatboy Slim veio tantas vezes em turnê ao Brasil que até perdeu a conta. Só no Carnaval de Salvador o DJ já se apresentou duas vezes em camarote e três em cima do trio elétrico. Para a próxima passagem por essas terras, no dia 31 de dezembro, no Sundance Festival, em Arraial d´Ajuda (sul do Estado), o britânico de 49 anos renova as energias e guarda a mesma expectativa que tinha em 2006, antes de ser o primeiro DJ a levar a música eletrônica para um bloco na festa de Momo.

"Se os brasileiros festejam o Réveillon como fazem no Carnaval, vamos nos divertir muito", disse em entrevista exclusiva por telefone.

Apesar de tantas visitas ao País, ele ainda se surpreende com as peculiaridades e superstições do povo com o qual se diz muito ligado por meio da música. "Pular sete ondas à meia-noite? Guardar sementes de uva na carteira? Isso é muito interessante. Oh, tenho que investigar e tentar fazer também. Eu e o público brasileiro parecemos ligados, gostamos de música, rimos das mesmas piadas", revela Norman Cook, nome real do músico que traz a contradição no pseudônimo.

Na próxima turnê, que vai percorrer outras cinco cidades do País, Fatboy Slim investe em efeitos visuais e em um set empolgante, que mistura estilos como house, acid, funk, hip hop, electro e tecno. A base do show é a sua apresentação no festival Big Beach Boutique 5, realizado em Brighton, na Inglaterra, cuja gravação foi transmitida em agosto nos cinemas do mundo inteiro, incluindo oito salas brasileiras.

"Em dez anos, meu trabalho se tornou muito melhor por causa da tecnologia, que nos permite fazer um bom show visual usando telas de LED. Agora estou atuando mais como um VJ", resume. Nesta mesma linha, ele prepara um novo trabalho que deve ser gravado no final de 2013: "Eu estou realmente curtindo agir como VJ e isso vai me tomar o ano inteiro. É duro estar pronto".

Carnaval - O DJ lembra com empolgação a sua primeira experiência no trio elétrico, o que define como a apresentação mais memorável, somente comparável à emoção que sentiu ao tocar na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres (2012).

"Eu nunca tinha visto nada como o Carnaval na vida. Tentaram me contar como a festa seria grande e emocionante, mas não adiantou. Não existe nada como aquilo em nenhum outro lugar", fala o DJ que já rodou o mundo divulgando seu trabalho. Em 2013, Fatboy Slim se apresenta novamente no Carnaval, no Camarote Salvador, em Ondina.

Norman Cook faz questão de ressaltar que não é fã do axé music, apesar da admiração pelo Carnaval e de já ter mixado uma música para Daniela Mercury (Just a Brazilian Groove, produzida após trocas de e-mails, ele mandou as bases e ela respondeu com os vocais, em português).

"Eu amo o Brasil e a música brasileira. Acho que o povo é muito crítico e conhece a minha música. Não importa se é música com base eletrônica, percussiva ou de hip hop, o brasileiro simplesmente gosta de música".

Fatboy expressou sua paixão pelo País ao criar sua versão para a música Put Your Hands Up for Detroit, de Feddle Le Grand: Put Your Hands Up for Brazil (I Love This Country). O DJ atualmente é fã de Seu Jorge, quem encontrou no encerramento das Olimpíadas. "Ele veio me dar um oi e eu não o reconheci", ri ao lembrar.

Carreira - Norman Cook percorreu um longo caminho na música até alcançar a fama como Fatboy Slim, pseudônimo que usa desde meados da década de 1990. Nos anos 1980, tocou baixo na banda de rock The Housemartins e depois chegou ao top 40 do Reino Unido com o trio de acid house Pizzaman. No Brasil, é um dos pioneiros da house music e reuniu 150 mil pessoas na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 2004. Três anos depois, na Praia de Copacabana, dobrou o número de público.

