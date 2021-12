Fashion Piva lança clipe de 'Mete Dança II' com participação de guitarrista do grupo ATTOOXXA

Um dos nomes mais consagrados do trap baiano, Fashion Piva lançou nesta semana o videoclipe do single 'Mete Dança II', com participação de Chibatinha, guitarrista do grupo ATTOOXXA, e as bailarinas do grupo FitDance, Kelly Pereira, Nilze e Juliete Souza.

Com produção de Salamanka, o clipe da nova canção ganhou um visual que remete aos clássicos clipes de hip hop, com uma pegada baiana. A faixa é uma continuação do hit 'Baile de Preto (Mete Dança)', com participação do grupo ATTOOXXA e Edcity.

“A continuação do single 'Mete Dança' imprime a cultura de Salvador, desta vez, de forma mais presente, tanto na música como na coreografia e clipe. Diferente do trap tradicional, trouxemos em 'Mete Dança II' uma mistura do estilo musical já trabalhado com o pagode baiano, mostrando ao público as semelhanças entre os lifestyles de ambos os gêneros musicais, em uma música bem dançante e com uma coreografia extremamente cativante”, comentou Fashion Piva.

Assista o clipe abaixo:

