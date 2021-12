Fãs verão cenas inéditas dos Rolling Stones em novo filme

Fãs comemorando o aniversário de 50 anos dos Rolling Stones verão cenas inéditas da banda em turnê em 1965 com um novo filme que revela os jovens músicos perseguidos por fãs enlouquecidas, cantando músicas de concorrentes e tocando versões brutas de canções que se tornariam lendas.

"The Rolling Stones Charlie is my Darling - Ireland 1965" estreou no Festival de Cinema de Nova York esta semana, trazendo imagens cuidadosamente restauradas a partir de uma câmera de mão da viagem de dois dias da banda a Belfast e Dublin.

Divulgado na esteira do lançamento do filme "A Hard Day's Night" dos Beatles, o vídeo era um esforço para fazer os Rolling Stones se acostumarem a ser seguidos por uma câmera, disse a produtora Robin Klein. O vídeo foi filmado pelo cineasta Peter Whitehead.

"Eles não sabiam o que iriam fazer com aquilo no momento", afirmou ela a jornalistas no festival, que, assim como os Stones, também está comemorando seu 50o aniversário este ano. "Era só para colocá-los em frente à câmera."

Embora mais ousados e obscursos que muitos de seus contemporâneos musicais, Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman e Charlie Watts, no entanto, exalam juventude e amabilidade enquanto zanzam para a câmera.

Mas a sofisticação deles transparece, principalmente em comentários de Jagger ponderando o sucesso da banda e a política da época. Também fica exposto o poder sexual dos Stones, à medida que o notório líder da banda seduz o público a tal frenesi que a banda é perseguida fora do palco em Belfast por fãs empolgadas.

A turnê ocorreu apenas algumas semanas depois de "(I Can't Get No) Satisfaction" atingir o topo das paradas musicais.

Por trás das cenas, o filme mostra Jagger e Richards cantando alegremente as músicas dos Beatles "I've Just Seen a Face" e "Eight Days A Week" e imitando Elvis Presley cantando "Are You Lonesome Tonight".

"Charlie" apresenta mais de 90.000 quadros individuais restaurados a mão, e mais da metade não foi vista em público, disse o diretor Mick Gochanour.

Duas versões anteriores e mais curtas foram feitas a partir da filmagem na década de 1960, mas nunca foram formalmente lançadas, embora tenham chegado ao mercado pirata, disse o publicitário Tracey Jordan.

"Charlie is my Darling" será lançado nos formatos DVD e Blu-ray, como parte de um box à venda mundialmente em 6 de novembro.

