Fãs se revoltam com a divulgação de fotos do corpo do cantor

Fãs usaram as redes sociais para criticar as pessoas que compartilham as fotos dos corpos do cantor Cristiano Araújo e da namorada dele, Allana Moraes, mortos na manhã da quarta-feira, 24, em uma acidente de carro em Goiás.

Em algumas das imagens, que foram tiradas antes do velório do cantor, Cristiano aparece já de terno, em uma maca e com marcas de ferimentos no rosto. Outras fotos exibem o sertanejo e Alana na hora do acidente.

Há suspeita de que parte das fotos tenha sido feita em uma clínica de tanatopraxia, chamada Clínica Oeste, que prepara os corpos para os funerais. Outras teriam sido feitas no momento do resgate das vítimas.

As fotos geraram a revolta dos fãs. Pelo Twitter, muitos criticaram a atitude das pessoas que fizeram os registros e compartilharam pelas redes sociais. Eles acreditam que é uma falta de respeito com a família, que vive um momento de luto.

"É incrível a falta de respeito das pessoas que ficam divulgando fotos do ser humano Cristiano Araujo. Por favor, fãs respeitem ele e a família", disse um fã, no Twitter.



"Desnecessário essas fotos do Cristiano Araújo na funerária, acho eu, imagina pra familia, amigos e fãs ficarem vendo essas fotos circulando", disse outro internalta.



Confira outros comentários:

Eu entendo a dor dos fãs do Cristiano Araújo, mas acho desnecessário ficar compartilhando fotos dele e da namorada mortos. — Priscila Mendes (@Prytty_Mendes) 25 junho 2015

Acho desnecessário pessoas que se dizem fãs postarem vídeos da morte de Cristiano Araújo na maca e espalharem fotos. Des-ne-ces-sá-rio. — Márcio Donizete (@marciodonizete) 25 junho 2015

As pessoas em respeito à família e aos fãs deveriam parar de postar fotos do Cristiano Araújo morto — BETWEEN US (@zainnormalik22) 25 junho 2015

PAREM DE POSTAR FOTOS DO CRISTIANO ARAÚJO CARA RESPEITEM A DOR DOS FÃS E DA FAMÍLIA SE COLOQUEM NO LUGAR DELES GENTE — bruna (@luanjous) 25 junho 2015

que falta de respeito com a família, amigos e fãs do Cristiano Araújo com essas fotos compartilhadas! 😓 — Flavis ☆ (@flavianelucas) 25 junho 2015

Um horror ficar repassando essas fotos do Cristiano Araújo no caixão, acho um desrespeito para a família e fãs passarem por mais essa dor. — kaisa (@LACRAGUSTTAVO) 25 junho 2015

Gente, por favor parem de repassar as fotos que vazaram do Cristiano Araújo, criem vergonha na cara e respeitem a família e fãs dele! — Karina Paião (@paiaoka) 25 junho 2015

Um absurdo compartilharem fotos do Cristiano Araujo no IML ou dentro do caixão. Respeitem os familiares. Respeitem os fãs. Por favor! — deniz (@chocadoney) 24 junho 2015

mano se tá doendo em mim ver essas fotos do cristiano araujo morto imagina como estão as fãs AlwaysWithYouJustin — brielle (@RAINHAKENDALL) 24 junho 2015

adblock ativo