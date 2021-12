Fãs se despedem de Chorão

Centenas de fãs se despediram do cantor Chorão na madrugada desta quinta-feira, 7, no ginásio Arena Santos, em São Paulo. Nem a chuva afastou os admiradores, amigos e familiares do cantor, que foi encontrado morto nesta quarta.

O corpo de Alexandre Magno Abrão, 42, chegou na Arena por volta das 21h50 de quarta e foi recebido por aplausos. Os fãs levaram skates e fotos de Chorão para fazer uma última homenagem ao artista.

A família do artista não divulgou o horário do encerramento do velório. O enterro está previsto para acontecer às 17 horas de hoje, no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos.

Além dos fãs, os integrantes do Charlie Brown Jr e da banda NX Zero estiveram presente no velório, além do skatista Sandro Dias, o Mineirinho.

A polícia descartou as hipóteses de homicídio ou suicídio para a morte de Chorão. Eles acreditam que ele tenha morrido de intoxicação.

