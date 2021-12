Fãs preparam surpresa com balões para Elton John

Depois de esgotarem os ingressos de cinco dos nove setores à venda, os fãs estão se organizando para uma grande homenagem ao astro britânico Elton John. Vão distribuir balões amarelos para serem soltos durante a música "Goodbye Yellow Brick Road", canção lançada em 1973 e que dá nome ao sétimo álbum de estúdio do cantor.

O disco completou 40 anos em 2013 e o show que será apresentado em Salvador foi pensado como uma homenagem ao disco que reúne ainda canções históricas como; "Funeral for a Friend (Love Lies Bleeding)", "Candle in the Wind", "Bennie and the Jets" e "Saturday Night's Alright for Fighting".



Além dos balões, na página oficial do evento no Facebook, já podem ser encontradas imagens de camisas confeccionadas pelo fã-clube e outras ações como uso de isqueiros e lâmpadas dos celulares.

