Fãs planejam excursões para show do Los Hermanos em Salvador

Um dia após a divulgação da data e confirmação do show do Los Hermanos em Salvador, que integra a turnê da banda e acontece em 12 de outubro deste ano, no Wet'n Wild, fãs do interior da Bahia e de capitais próximas começaram a planejar excursões para assistir a apresentação do conjunto na cidade.

Moradores de Aracaju, Jequié e Feira de Santana, entre outros municípios, criaram grupos em redes sociais nesta quarta-feira, 10, para a organização de viagens.

Sem subir ao palco desde 2012, a banda carioca anunciou no final do ano passado que iria tocar em 2015, inicialmente apenas no Rio de Janeiro em homenagem aos 450 anos da cidade, mas depois agendou shows em outras cidades brasileiras.

Na divulgação oficial dos lugares, em fevereiro deste ano, a capital baiana ficou de fora do cronograma por falta de casas de show de grande porte com agenda livre na data programada. Somente na terça-feira, 9, a assessoria do grupo divulgou oficialmente a apresentação na capital baiana.

Pé na estrada

Poucas bandas são acompanhadas por caravanas de fãs por onde passam. O Los Hermanos é uma delas. Com ingressos para os shows esgotados com velocidade, o grupo tem um público consolidado em diferentes cantos do país. Para o show em Salvador, pessoas que a acompanham e vivem em cidades próximas à capital baiana tem se articulado para conferir a apresentação única.

"Aqui em Aracaju tem muita gente que é fã da banda. Algumas pessoas vão para os shows em Recife e Salvador, já que um é sábado,10, e outro é segunda, 12. Quando é que vai ter Los Hermanos de novo? Aqui tem muita gente fã, de fazer até tatuagem da banda", conta Marília Pinheiro, que organiza na capital de Sergipe a excursão para a apresentação em Salvador.

De acordo com Marília, a faixa etária dos fãs que pretendem viajar é variada, de jovens de 18 até pessoas de 35 anos. A banda tem público de diferentes gerações, desde aquela que acompanhou os lançamentos dos álbuns até a que conheceu o grupo após o recesso. De 1999, quando foi lançado o primeiro disco homônimo, até a última turnê, em 2012, a banda conquista público crescente, que se mantém e, ao mesmo tempo, se renova.

O jovem de Jequié, Márcio Bach, é um exemplo. Ele nunca foi a uma apresentação do Los Hermanos e comentou na postagem em que a banda anuncia o show em Salvador. Bach prometeu juntar as "nicas" para conseguir assistir o show.

"Vou juntar cada moedinha, se pá, daí, eu saio de Jequié e pego um ônibus com destino a Salvador, na ânsia de ver o meu sonho realizado. E lá torrarei todas as moedinhas comprando um ingresso e por sua vez, assistir ao show e com certeza verterei (sic) algumas lágrimas", escreveu.

(Fila para compra de ingressos para o show do Los Hermanos em 2012 na Concha Acústica do TCA)

Atraso na confirmação

Após tentativas de agendamento em espaços de show, como a Arena Fonte Nova, que neste ano teve eventos embargados e enfrenta processo judicial, e o fechamento do Bahia Café Hall, a produção ficou com poucas opções viáveis para a apresentação da banda. A primeira opção era a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, onde a banda já se apresentou algumas vezes, porém, o espaço passa por reforma.

Outra possibilidade, o Wet'n Wild, estava com agenda lotada na data programada. A produção continuou mobilizada e, mesmo depois da divulgação das datas das outras cidades, conseguiu marcar o show em Salvador nesse espaço.

"Conseguimos fechar o show no Wet'n Wild há pouco tempo. A banda queria muito fazer a apresentação em Salvador, ela sabe o público que tem na cidade. Marcelo Camelo chegou a gravar o DVD solo na Concha Acústica e o grupo sempre foi bem recebido. Mas a gente não tem muito espaço, é complexo fazer show em Salvador", revelou Luisão Pereira, dono da Esquisito Cultura, responsável pelo evento do grupo na cidade.

Ele disse ainda que os fãs conseguiram fazer uma mobilização "muito positiva" nas redes sociais, que "chega na banda" e é um estímulo ainda maior.

O Los Hermanos anunciou pausa por tempo indeterminado em 2007. Ao longe desses anos, a banda fez algumas turnês, no entanto, o último registro oficial ocorreu no mesmo ano do hiato com o disco ao vivo "Los Hermanos na Fundição Progresso".

Além de Salvador, a banda se apresenta em Belém - PA (02/10), Recife - PE (03/10), Fortaleza - CE (09/10), Brasília - DF (10/10), Curitiba - PA (16/10), Porto Alegre - RS (17/10), Belo Horizonte - MG (23/10) e São Paulo - SP (24/10) e no Rio de Janeiro - RJ (30 e 31/10 e 01 e 02/11).

Confira vídeo de uma das apresentações da banda na Concha Acústica do TCA em 2010:

