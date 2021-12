Fãs madrugam em frente à Fonte Nova para show de Paul McCartney

O show de Paul McCartney em Salvador, nesta sexta-feira, 20, só começa às 21h30, mas os fãs já começaram a chegar na Arena Fonte Nova, onde o evento será realizado. Até as 10 horas, 56 pessoas estavam na fila em frente ao estádio aguardando a abertura dos portões, o que está previsto para acontecer às 17h30.

A movimentação é justificada, afinal essa é a primeira apresentação do artista na capital baiana. O primeiro a chegar foi o estudante Rafael Carvalho, que veio de Fortaleza, no Ceará, para ver o ex-Beatle.

Rafael está desde as 4h50 em frente à Arena Fonte Nova e se juntou com os outros fãs, que foram chegando por volta das 5h30, para tentar organizar a fila. O grupo criou uma espécie de lista com o nome de todos que estão presentes para facilitar a entrada quando os portões abrirem.

Enquanto não chega a hora de entrar para o show, os fãs se preparam para o evento cantando as canções do astro do rock. Nem o sol forte desanima o grupo, que usa guarda-chuva para se proteger dos raios solares.

