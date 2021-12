Fãs lotam primeira noite de ensaio de verão de Parangolé

A banda Parangolé estreou seu ensaio de verão da "Sexta da Gatinha" na noite desta sexta-feira, 12, na área externa do bar De Passagem, na Pituba. Essa é a primeira temporada de ensaios de verão da banda com o cantor Tony Salles, após a saída de Léo Santana.

O agito do público também ficou por conta dos convidados especiais que Tony recebeu no palco, como Flavinho, da banda Pagodart, e Lucas Kart, da banda Kart Love, que embalou a noite com canções românticas do arrocha universitário.

A "Sexta da Gatinha" segue por todo verão com participações especiais de outras bandas.

