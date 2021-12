Fãs lembram 25 anos da morte de Cazuza nas redes sociais

A morte do cantor Cazuza, um dos cantores e compositores mais famosos da Música Popular Brasileira (MPB), completa 25 anos nesta terça-feira, 7. Em função disso, os fãs e admiradores do poeta - como era conhecido - já começaram as homenagens nas redes sociais.

Cazuza morreu no dia 7 de julho de 1990, aos 32 anos, após perder a luta contra a aids. Sua morte gerou comoção de muitos amigos, admiradores, fãs e dos familiares, que até hoje lembram do cantor.

Muitos artistas regravaram as músicas de Cazuza. Na sexta-feira, 3, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou uma lista com as músicas mais regravadas e com as mais tocadas nos últimos cinco anos.

Confira algumas das mensagens deixadas nas redes sociais em homenagem a Cazuza

O poeta está vivo com seus moinhos de vento, a impulsionar a grande rota da história 🎶🎼 #25AnosSemCazuza — Mulambo da Pammy (@ttdogiu) 7 julho 2015

É que agora está chovendo uma chuva sem vento #25AnosSemCazuza — Cazuze-se (@samisexyn) 7 julho 2015

não responda nunca meu amor, pra qualquer um na rua beija flor #25AnosSemCazuza — #VoltaCazuza (@lanmoraes19) 7 julho 2015

se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. #25anossemCazuza ❤️ — kaly (@padasmile) 7 julho 2015

Essa tl dedicada ao Caju tá me deixando na bad #25AnosSemCazuza #VoltaCazuza — bibi (@gaaabysouto) 7 julho 2015

O POETA ESTÁ VIVO - 25 ANOS SEM CAZUZA #Cazuza dizia que tinha tudo para dar errado. Tinha a língua presa, era... https://t.co/Oa0sWsqu1D — André Boeira (@andreboeirars) 7 julho 2015

25 anos sem #Cazuza. Eterna voz...eterna poesia. "O que mais odeio é gente complicada e… https://t.co/iPFRFDmOSS — Erik Henrique (@erikitooo) 7 julho 2015

hoje completamos 25 anos sem #Cazuza e às vezes fico imaginando como seria se ele ainda estivesse por… https://t.co/Lk6LCPmbgq — george araújo (@geoaraujos) 7 julho 2015

<GALERIA ID=20193/>

