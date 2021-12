Fãs fazem fila para comprar ingresso de Maroon 5 em Salvador

Fãs formam filas para comprar os ingressos do grupo Maroon 5 em Salvador, que começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 31, por volta das 10h30. A venda de entradas já está no terceiro lote. No Shopping da Bahia, a fila tomou conta de uma parte do corredor onde fica o Balcão A TARDE, no térreo do estabelecimento.

Já no Salvador Shopping, a fila de fãs chega ao estacionamento G1 (térreo).



No site www.ticketsforfun.com.br, a lista de espera pela vez de comprar ingressos também é longa. A reportagem do Portal A TARDE tentou simular uma compra por volta das 11h, mas cerca de seis mil pessoas aguardavam na frente.

Os ingressos custam: pista: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia); frong stage: R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia); e espaço lounge vip: R$ 500 (valor único).

Além do site e dos Balcões A TARDE (Shopping Salvador, Salvador Norte, Shopping da Bahia), os ingressos também estão sendo vendidos no Balcão Pida! no Shopping Piedade.



Quem comprar meia-entrada deve apresentar o documento no ato da compra (na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) e na entrada do evento.



A banda norte-americana se apresenta na capital baiana no dia 13 de março de 2016, durante sua passagem pelo Brasil com a turnê do disco "V". O show acontece no Parque de Exposições, a partir das 20h.

Além de Salvador, o grupo formado por Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Mickey Madden e Matt Flynn se apresentará em Porto Alegre (dia 9), Belo Horizonte (dia 11), Fortaleza (dia 16), São Paulo (dia 19) e Rio de Janeiro (dia 20). Os ingressos para o show na capital paulista já estão esgotados no site.

A classificação etária é a partir de 16 anos, mas quem tiver de 10 a 15 anos pode ir ao show acompanhado por um responsável. No espaço lounge vip, a entrada é só para maiores de 18 anos.

