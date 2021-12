Fãs fazem festa para o Ilê Aiyê no Pelourinho

Sábado, 8, às 15 horas, o encontro Uma Só Paixão, Ilê Aiyê vai reunir fãs e admiradores do "mais belo dos belos" no Espaço Casarão 26, no Pelourinho. A festa será embalada pelos clássicos do Ilê, cantados por novos e antigos cantores do bloco, como os ex-vocalistas Graça Onasilé e Cristiano Leão, o percursionista Mario Pam, da Band'Aiyê, dentre outros.

O encontro de fãs ainda terá como atrações Sandro Teles e DJ Branco. Ingressos antecipados saem por R$ 10 e, na hora, por R$ 15.

adblock ativo