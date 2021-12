Fãs e famosos comentam morte de Chorão nas redes sociais

Os fãs do cantor Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr, foram surpreendidos nesta quarta-feira, 6, com a notícia sobre a morte do músico. Muitos internautas utilizaram as redes sociais e se mostraram suspresos com a notícia.

No Twitter, usuários como May Elisa deixaram mensagens de tristeza. "Poxa, que chato acordar com a notícia que o Chorão morreu", afirma a internauta.

Já o perfil de nome Ritchie afirma que esta foi "mais uma baixa na Tropa de Elite do Rock brasileiro. Muito triste... cedo demais".

No Facebook, o administrador da página "Chorão CBJR", que tem mais de 37 mil fãs, publicou uma mensagem com #LutoChorão. No texto, Gabriel Leocádio ressaltou que "O cara foi simplesmente um dos melhores cantores do Brasil, ele foi um dos cantores que mais me transmitiu positividade, que mais me transmitiu confiança, principalmente contra a sociedade!", opinião compartilhada pelos internautas que comentaram a publicação.

Além dos fãs, muitos famosos também se manifestaram nas redes sociais sobre a morte do cantor. O apresentador Luciano Huck escreveu sobre o caráter do músico em seu perfil no Twitter. "Caramba...o Chorão morreu! Muito triste! Gostava muito dele! Bom coração! Poeta! Gente boa! Despejo todo meu carinho na familia! Uma perda!", disse Huck.

Já a cantora Elba Ramalho ressaltou o talento do cantor. "Bom dia, amados! Com tristeza, acordamos sem o Chorão! Mais um talento faz a travessia na ponte da vida".

A apresentadora Geovanna Tominaga revelou a boa fase de Chorão. "Não acredito que Chorão morreu!?!? No nosso ultimo encontro ele estava muito feliz com o retorno da banda".

Na Bahia, a cantora Alinne Rosa também manifestou a sua tristeza. ‏"Chorão..... RIP ... Mas ainda to com esperança de ser mentira".

O cantor foi encontrado morto no apartamento onde morava no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, por volta de 4h30 desta quarta. A Polícia Civil está no apartamento de Chorão para fazer a perícia e descobrir a causa da morte.

