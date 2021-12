Fãs de Lucas e Orelha fazem apelo por show nas redes sociais

Os fãs dos cantores Lucas e Orelha não estão satisfeitos com o cancelamento do show da dupla no Réveillon de Salvador. Os fãs prometem não deixar o prefeito de Salvador, ACM Neto, em paz. Eles iniciaram uma campanha nas redes sociais, que pedem para marcar os perfis do prefeito em cada postagem. Também pedem para utilizar a hastag #queremoslucaseorelhanoreveillondesalvador em todas as publicações.

De acordo com a Saltur, organizadora do evento, eles não apresentaram a documentação necessária para realizar o show, por isso foram retirados da programação.

A ação pode render resultado, já que em fevereiro deste ano, quando os fãs do cantor Igor Kannário também compartilharam mensagens nas redes sociais pedindo pelo cantor no Carnaval. Logo depois, ACM Neto divulgou, na mesma rede social, que recebeu "milhares de pedidos" e o pagodeiro cantou na folia.

Lucas e Orelha se apresentariam na noite da virada, dia 31, que terá como atrações Ivete Sangalo, Jorge e Matheus, O Rappa, Tayrone Cigano, Filhos de Gandhy e os DJ's internacionais Dimitri Vegas e Like Mike.







Já ajudou na campanha ainda Não? Vou explicar como pode ajuda pegue uma foto de Lucas e Orelha poste no ista e marque o... Posted by Fã clube Lucas & Orelha on Sábado, 26 de dezembro de 2015

