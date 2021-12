Fãs de Luan Santana lotam arena de festival

Uma das mais esperadas na segunda noite do Festival Virada Salvador, promovido pela prefeitura da capital baiana na Boca do Rio, a apresentação do cantor sul-mato-grossense Luan Santana teve gosto de ‘primeira vez’ para a estudante Irene Conceição, 15 anos, que até então nunca havia assistido o ídolo de perto.

Espremida desde o início da tarde na grade que separa o público do palco, a jovem aguardava “com muita ansiedade”, conforme as próprias palavras. Quando o momento tão esperado chegou, os ponteiros dos relógios já atingiam 22h no horário local. Grito e choros tomaram conta da Arena Daniela Mercury.

Igualmente apertada pela multidão, a cerca de quatro metros do palco, a carioca radicada na Bahia Stephany Coutinho, 15, também via pela primeira vez o intérprete, que ela disse acompanhar desde o primeiro hit, Meteoro, estourado no ano de 2009.

“Nunca tive a oportunidade de ver. É meu primeiro show dele. Estava numa ansiedade enorme, muita ansiedade, por isso que estou assim, gritando, chorando. Me emocionei muito”, descreveu Stephany, já descabelada, mas sem deixar cair a faixa que usava na cabeça com o nome do cantor.

Ao som de sucessos recentes e antigos, como Te Esperando, Eu, Você, o Mar e Ela; Te Vivo e a música de trabalho de 2017, Acordando o Prédio, o cantor animou o público que lotou desde cedo o espaço de 55 mil metros quadrados destinados ao público.

Outros shows

Nesta sexta-feira, 29, antes de entrar no palco, após o cortejo de rua do bloco afro Muzenza e as apresentações da dupla baiana Rafa e Pipo e da banda de pop-rock Skank, Luan Santana elogiou os fãs que o seguem.

“Nada como fazer música de verdade. De lá [surgimento de Meteoro] para cá, tanta coisa aconteceu, meus fãs amadureceram junto comigo e é isso que me deixa muito feliz”, declarou o cantor. No final da entrevista, o artista encontrou-se ocasionalmente com o prefeito na sala de imprensa, onde foram fotografados juntos.

Depois dele, foi a vez da diva Cláudia Leitte falar com os jornalistas. Ela foi a quarta atração da noite. A animação durante a preparação para entrar no palco, entretanto, era grande.

“Estou me divertindo muito, porque eu amo fazer isso. Eu assisti ontem pela TV e o palco está incrível. Salvador é a única cidade do Brasil que tem um Réveillon desse tamanho, como se fosse Carnaval”, afirmou.

Também estavam programados para subir ao palco da festa na madrugada desta sexta: Saulo e Solange Almeida.

Neste sábado, 30, no terceiro dia do Festival da Virada Salvador, tem Carlinhos Brown e Timbalada, Wesley Safadão, Jota Quest e Mateus e Kauan, entre outras atrações (veja programação completa abaixo).

Fãs de Luan Santana lotam arena de festival | Foto: Divulgação/ATarde

