Fanfarra La Rorquestra inicia ensaios para puxar o bloco

Depois de tempos acomodado, o público que gosta de Carnaval, mas não necessariamente gosta do que lhe é oferecido pelos grandes blocos e suas crias corporativas (os camarotes), tem se movimentado para criar a própria folia. O Bloco da Rolha Monstra é a opção da hora.

Animado pela fanfarra (ou charanga) La Roquestra, o bloco levará para as ruas do Rio Vermelho repertório de clássicos do rock e do pop em marchinha. Quem quiser conferir, pode ir no primeiro ensaio aberto da Roquestra, quinta-feira, 14, no Portela Café.

"Foi no ano retrasado que começou esse papo", conta o administrador Victor Monteiro, um dos diretores do bloco. "A gente que gosta de rock e outros tipos de música que não a reinante só tinha duas opções no Carnaval. Ou a gente viajava ou ficava reclamando", conta.

Cansado de reclamar, Victor e seus amigos resolveram botar a mão na massa. "Resolvi que a gente também tem direito de brincar e ouvir o que a gente quiser. Então vamos voltar aos blocos de rua, como tem no Rio de Janeiro e Recife", afirma.

Bloco de fanfarra (ou seja: apenas com instrumentos de sopros e percussão), sem cordas e com a banda no chão, o Rolha Monstra foi pra rua à toque de caixa: "Em 15 dias consegui umas camisas e escrevi os arranjos para seis ou sete músicas com Jovan Pacifico (trompete). Ensaiamos até o dia de sair (quarta-feira da semana de Carnaval) e fomos pra Barra. A resposta foi tão positiva que vi que existe um filão, porque a procura foi grande", relata Victor.

O protagonismo dos sopros

Agora, com mais tempo, Victor arregimentou uma banda de feras da música profissional: Normando (trompetes), Cayo (sax alto), Lucas Santana (sax tenor), Leo Couto (sax barítono), Fernando e Thim (trombones), Eduardo (sousafone), Rex (caixa) e Humberto (bumbo).

No repertório, só hits: Smells Like Teen Spirit (Nirvana), Killing in The Name (Rage Against the Machine), Paranoid (Black Sabbath), The Trooper (Iron maiden) e Highway to Hell (AC/DC), além de Beatles, Rolling Stones, Daft Punk e até Lady Gaga.

"Cara, eu tô me divertindo demais", conta Rex, baterista dos Retrofoguetes. "Fora que era esse era meu sonho, tocar numa fanfarra, sabe? Tocar e andar ao mesmo tempo. Quando Victor me convidou, eu aceitei na hora", conta o músico.

Tanto Victor quanto Rex reiteram que, para além da diversão, o bloco está cumprindo um papel de valorização dos instrumentos de sopro na música local. "Promove a aproximação da galera de sopros com os músicos de percussão. Esses caras tocam na Osba, acompanhando artistas do Carnaval e tal. Agora eles estão se atentando para outras possibilidades, nas quais eles são os protagonistas. Porque quase sempre eles só figuram como coadjuvantes", vê Rex.

"Isso começou com a Orkestra Rumpilezz. Foi Letieres Leite quem nos mostrou que é possível fazer projetos de sucesso com sopros", acredita Rex. "Esse é o grande aprendizado aqui: os caras de sopro são os protagonistas, a voz. Tem sido bem interessante", diz Victor.

