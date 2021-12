Apesar da derrota da Seleção Brasileira no jogo desta terça-feira, 8, em jogo contra a Alemanha, pelas seminais da Copa do Mundo, a Fan Fest segue com programação em Salvador. Há show nesta quarta-feira, 9, no sábado, 12, e domingo, 13, quando acontece a final do Mundial.

O evento começa sempre às 15 horas, no Farol da Barra, e tem como atrações a banda Babado Novo, Alexandre Leão e Ju Moraes, entre outras.

Confira a programação que a Agenda 2+ preparou:

Dia 9 (quarta-feira)

Bereguedê

Folia Mamulengo

O Mundo Vai Sambar

Fred Menendez / Rixô Elétrico

Babado Novo (minitrio)

Dia 12 (sábado)

Bereguedê

Folia Mamulengo

O Mundo Vai Sambar

Fred Dantas

Alexandre Leão (minitrio)

Dia 13 (domingo)

Bereguedê

Folia Mamulengo

Lacto Samba

Alex Costa

Ju Moraes (minitrio)

