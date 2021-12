Famosos se rendem a nova música de Ivete Sangalo "À Vontade"

Horas após Ivete Sangalo lançar seu novo clipe, artistas gravaram vídeos dançando a música e mostraram que estão realmente "à vontade" com a canção.

Em um vídeo fofo, a esposa do cantor Wesley Safadão, Thyane Dantas, publicou os filhos do cantor no clima do clipe. Amiga de Veveta, a apresentadora Xuxa também apoiou a baiana.

Isabella Fiorentino, Marcus Majella, Larissa Manoela, Paolla Oliveira, Juliana Paes e Solange Almeida também mostraram que gostaram da música "À Vontade".

Ivete lançou o clipe no último domingo, 6, no Fantástico (TV Globo).

#iveteavontade Como maridão não curte mto dançar ,meu parceiro @arlindogrund deu show dançando comigo a Nova música da @ivetesangalo #avontade !! Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino) em Ago 6, 2017 às 9:09 PDT

Vevetinhaaaaa musa do Brasil ❤️ Te amo e amo suas músicas e é oooooobvio que todos nós vamos nos sentir mais do que "À Vontade" ouvindo seu novo single e dançando em qualquer lugar 💕 Eu aproveitei pra me jogar ao som dessa música maraaa em frente ao castelo da Cinderela 🎉 Aproveita e se joga você também!!! Sucesso @ivetesangalo ✨ Você brilhaaaaa Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela) em Ago 6, 2017 às 6:04 PDT

Hoje tem lançamento do clipe da amiga @ivetesangalo no @showdavida e no Canal Vevo. #IveteAvontade. Eu e @julianapaes já entramos no clima. 💃🏼💃🏻 Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal) em Ago 6, 2017 às 8:25 PDT

Eu e ju ao som da Veveta com nova musica um convite pra todos dançarem À VONTADE Uma publicação compartilhada por Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) em Ago 6, 2017 às 4:53 PDT

Já estamos no clima do novo clipe da maravilhosa @ivetesangalo com participação do meu amor @wesleysafadao ❤️❤️❤️ #avontade #jajanofantastico Uma publicação compartilhada por Thyane (@thyane_dantas) em Ago 6, 2017 às 3:21 PDT

