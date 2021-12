Famosos participam do novo clipe de Wesley Safadão

A dançarina Lorena Improta, o humorista Tirullipa, o apresentador Rafael Cortez e a atriz Laryssa Dias, participaram do novo clipe do cantor Wesley Safadão. A gravação aconteceu nesta segunda-feira, 21, em São Paulo. "REXXXXPEITA O MEU CASAMENTO BRASIL!!! #DepoisEuCasoComONoivoCerto #Aguardem", disse a noiva de Léo Santana em seu Instagram.

"Noticia quentíssima: @loreimprota se casa em São Paulo com @rafaelcortez e mete chifre em @leosantana ... é gente, a Santinha perdeu o Juízo ... literalmente! #VemAi.... #ClipeNovoDoSafadão", brincou Tirullipa em sua rede social. Já Wesley Safadão, deixou os fãs curiosos. "Que time! Vem aí um clipe incrível feito com muito carinho pra vcs, galera! Quem advinha qual é a música? #VaiSafadão", comentou o cantor.

A música é "Sonhei que Tava me Casando", faixa que faz parte do novo projeto de Safadão, "WS in Miami Beach". De acordo com a revista Quem, a previsão do lançamento é para o início de setembro e será um material voltado para as mídias digitais.

