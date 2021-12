Famosos lamentam morte do cantor Jair Rodrigues

Artistas usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor Jair Rodrigues, morto na manhã desta quinta-feira, 8, aos 75 anos, em São Paulo.

O baiano Gilberto Gil foi um dos primeiros a lamentar a perda do artista. Ele postou uma foto ao lado de Jair com a legenda "In memoriam".

Veja as mensagens deixadas pelos famosos:

Gilberto Gil:

"In memoriam"

Serginho Groisman:

"A morte de Jair Rodrigues é triste. Além de incrível cantor era ótima pessoa e deixa uma família maravilhosa. Fica em paz, amigo de todos."

Ticiane Pinheiro:

"Hoje o Brasil perdeu um dos maiores talentos da música, uma pessoa admirável Jair Rodrigues . Meus sentimentos a família!!! Força @jairoliveira @lucianamello @taniakhalill , Clodine ..."

Thiaguinho:

"É... Eu tive essa honra! Não vou falar de tristeza hoje.. Pq essa palavra não combina de jeito nenhum com Jair Rodrigues! Não! Gente boa demais, astral 100%, sempre me tratou de um jeito incrível!! De hoje em diante, é festa no céu todo dia... Ele é demais!! Vai com Deus, Jairzão!! Minha admiração será eterna!!! Sem choro.. Pq vc mesmo disse: "a sorrir, eu pretendo levar a vida" JAIR RODRIGUES!! MESTRE DA ALEGRIA!!!"

Sandy Leah:

"Meu Deus, não acredito! O Brasil perde um dos grandes... Meus mais sinceros sentimentos à família toda de Jair Rodrigues. RIP Jair."



Carlinhos Brown:

"Meu mestre amigo, a alegria mãe escolheu o mês de maio para conduzir sua criança às mãoes do altíssimo, como lembrança a Deus de como deve ser o mundo através deste pai de ensinamentos, condutor de humanidades e ser de luz. Deus que tudo sabe, compreende falta que ele nos faz agora, porque nós faremos eternos os seus feitos. O alertar que vemos nos dá a vida que somos e o destino, tudo surpreenderá a todos. Feliz seja o homem fiel aos seus princípios. O senhor, Jair Rodrigues, me ensinou a ser. Humildemente agradeço a oportunidade de tê-lo agradecido em vida por tudo o bem que me fez. Agora, agradeço a Deus por confortá-lo em sua morada. Mestre, viverás em minha alegria. Muito obrigada por tudo, até um dia! Carlinhos Brown".

Preta Gil:

"Símbolo de uma geração , sinônimo de felicidade , um gênio da MPB, um exemplo de Pai , o marido ideal e o vovô maluquinho!! Esse é Jair Rodrigues !! Aqui fica meu amor e admiração por esse Gênio e muita força e amor para Clodine, Luciana, Jairzinho e toda a família !! Hoje vai ter muita musica e festa no céu!!!"

Maria Gadú:

"Jair REI!!!!! Obrigada por tudo!!!!!!!!"

Otaviano Costa:

"Eita notícia triste...esse era o tipo de homem que a gente achava que viveria até os 200 com tanta alegria..."

Adriane Galisteu:

"Ta difícil de acreditar.... Todo meu carinho pra família que eu tanto adoro! Jair pra sempre"

Valesca Popozuda:

"A que triste! Vá em Paz Jair Rodrigues leve sua alegria para o céu ! Meus pêsames a toda família"

Rodrigo Andrade:

"Mais uma grande perda! Muito triste! Morre o cantor Jair Rodrigues"

Luciano Camargo:

"A majestade o sabiá!!!! #SAUDADES #JairRodrigues"

Kiko, do KLB:

"A notícia não poderia ser pior... Não poderia começar mais triste do que isso o meu dia.... Um dos sorrisos mais fáceis que já conheci resolveu descansar de sua jornada por aqui... Um dos responsáveis até mesmo por minha existência... Um dos melhores amigos do meu pai, da minha família.... Desde que nasci escutava todas as histórias possíveis sobre as aventuras desses dois... O romance de meus pais foi embalado na casa do Jair, da Claudine.... histórias e mais histórias... Do velho Corumba, empresário dos dois, passando por cada trecho da própria existência da minha família.... Que sua marca maior seja o legado deixado... O riso, a bondade, o amor e compaixão... Posso tranqüilamente afirmar que uma amizade assim transpõe tempo, gerações e até mesmo vidas.... E sua família é extensão da nossa, pois, mais que o sangue, o q une é o amor!!! Hoje ficamos Órfãos de vc, de sua voz, do seu sorriso, mas acima de tudo, de sua cia e alegria... Descanse em paz.... "Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar"....Não preparamos os nossos pra esse momento, pra essa noticia.... Mas creio num Deus poderoso e honroso pra amparar e acolher principalmente a vcs, Jairzinho, Claudine, Luciana e cia.... #Luto #JairRodrigues"

Angélica:

"Sempre momentos de alegria e descontracao com ele .... , Deus abencoe essa familia tao amada!!! #triste"

Deborah Secco:

"Quem deixa uma mensagem tão simples de entender, tão fácil de decorar e tão necessária ao nosso dia-a-dia, deixa muito mais do que qualquer coisa que digamos agora. Saudade #jairzão"



