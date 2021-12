Famosos lamentam morte de Gabriel Diniz nas redes sociais

Fãs, músicos, artistas e amigos de Gabriel Diniz, reconhecido como uma pessoa alegre e de bem com a vida, utilizaram as redes sociais para lamentar a morte precoce do cantor, que estava no avião de pequeno porte que caiu na manhã desta segunda-feira, 27, na cidade de Estância, em Sergipe, e deixou três mortos. Dentre os famosos estão os cantores baianos Tonny Sales, Vina Calmon, Léo Santana e Bell Marques.

Tony Salles e Vina Calmon deixaram seus comentários em última foto publicada pelo cantor

Além deles, o cantor Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de trânsito, em 2015, Léo Magalhães, Marília Mendonça, Thiago Brava e Zé Felipe também fizeram publicações e comentários lamentando a tragédia.

adblock ativo